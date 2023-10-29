Брест, Франция, 29 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Брестом» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Naoki Nishimura/Global Look Press

В составе ПСЖ голы забили полузащитник Уоррен Заир-Эмери на 16-й минуте и нападающий Килиан Мбаппе, который оформил дубль, отличившись на 28-й и 89-й минутах.

У «Бреста» точными ударами отметились форварды Стив Мунье на 43-й минуте и Жереми ле Дуарон на 52-й.

На сегодняшний день ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице сезоне чемпионата Франции, на счету команды 21 очко. «Брест» идёт на шестом месте с 15 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», обошёл Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Он забил два гола в ворота «Метца», достигнув отметки в 29 точных ударов с момента перехода из ЦСКА в 2018 году. По количеству забитых мячей Головин обошёл Анри (28), Силву (28) и Мбаппе (29), выступающего на данный момент за ПСЖ.