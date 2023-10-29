Грозный, 29 октября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Бывшие бойцы группы «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат», сообщил 29 октября в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум

«В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал он.

Кадыров добавил, что вагнеровцы и ранее заключали контракты и переходили в «Ахмат», сейчас же речь идёт о массовом пополнении личного состава.

«Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «АХМАТ». Со своей стороны, мы только рады этому. Будем единой дружной семьёй сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину», — подчеркнул он.

Днём ранее об этом сообщал и командир «Ахмата» Апты Алаудинов. За время проведения спецоперации подразделения «Ахмата» и «Вагнера» не раз работали на смежных участках фронта, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что несколько тысяч бывших бойцов ЧВК уже подписали контракты с Минобороны. Глава государства также отметил, что сейчас нет единого мнения, нужны ли в России частные военные компании. По словам президента, если и создавать ЧВК, то это надо делать на основе закона.