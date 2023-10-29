Москва, 29 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Жителям стран Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной, написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Жителям Европы никто не даст гарантии, что очередная зима не станет слишком холодной, — написал Медведев. — Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России».

Политик добавил, что рост тарифов на тепло продолжится, и американский дорогой сжиженный природный газ не поможет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев уже отмечал, что мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть.

Также он высмеял желание президента США Джо Байдена «подавить» Россию. Он выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за деменции американского лидера.

Президент России Владимир Путин 11 октября, говоря о политике Евросоюза в энергетике, напомнил о поговорке «не рой другому яму».Глава государства отметил, что Европа попала в эту яму. Он подчеркнул, что Россия не сокращает подачу газа, а европейцы сами отказываются от российских энергоресурсов.