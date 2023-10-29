Прага, 29 октября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Чехии следует выйти из ООН после того, как Генассамблея приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом чешский министр обороны Яна Чернохова написала 29 октября на своей странице в соцсети Х.

Wu Xiaoling/Global Look Press

Она отметила, что только 14 стран, включая Чехию, «ясно и понятно» выступили против террористической атаки ХАМАС на Израиль и проголосовали против принятия резолюции. Чернохова добавила, что ей «стыдно за ООН».

«По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону», — подчеркнула министр обороны и призвала «выйти из ООН».

Чернохова напомнила, что палестинские радикалы убили множество мирных израильтян. Нападение ХАМАС на Израиль она сравнила с терактами «9/11» в США.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября на 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, которую Иордания представила при поддержке других государств, включая Россию. Свои голоса в поддержку документа отдали представители 120 стран, 45 воздержались, а 14 высказались против. В их числе были Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия. Резолюция включает 14 пунктов, в том числе призыв к немедленному гуманитарному перемирию и обеспечению населения сектора Газа предметами первой необходимости. Канада предложила поправку, осуждающую действия ХАМАС, но голосов для её принятия не хватило.