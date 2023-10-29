Чжухай, Китай, 29 октября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 16-я ракетка мира Вероника Кудерметова стала чемпионкой малого Итогового турнира WTA — 2023 в парном разряде. Она выступала в дуэте с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Вероника Кудерметова

В финале турнира Кудерметова и Хаддад-Майя одержали победу над теннисистками Мию Като из Японии и Алдилой Сутджиади из Индонезии. Встреча продлилась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Кудерметова и Хаддад-Майя три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов. На счету их соперниц один эйс, ни одной ошибки на подаче и два брейка.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист Даниил Медведев, который является третьей ракеткой мира, вышел в финал турнира в Вене, одержав победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом. Встреча продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6).