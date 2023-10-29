Москва, 29 октября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел на праздновании Дня возникновения Чехословакии попал в курьёзную ситуацию, передаёт RT.

Кадр из видео

На торжественной церемонии он не удержал переданное ему знамя и случайно ударил им по голове одного из военнослужащих, сбив с него фуражку. На кадрах видно, что военный покачнулся, но продолжил маршировать. Он скомандовал сослуживцам и увёл караул от президента.

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Позднее в соцсети Х (бывшая Twitter) Павел извинился за неловкий момент.

«Я считаю необходимым хотя бы таким образом принести извинения за физический или психологический ущерб, нанесенный бойцу Замковой гвардии боевым знаменем во время церемонии», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, в 2020 году в арабских СМИ появилась видеозапись со встречи президента России Владимира Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме.

На кадрах видно, как Владимир Путин идёт по коридору вместе с Аббасом и сопровождающими лицами между шеренгами почётного караула. В какой-то момент российский лидер увидел упавшую с офицера фуражку. Путин нагнулся, поднял фуражку и надел её на гвардейца. Тот, как и положено, продолжил стоять не шелохнувшись. Аббас и другие участники процессии улыбнулись. Улыбнулся и президент России.