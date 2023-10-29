Киев, 29 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провалил обеспечение обороны украинской армии на купянском направлении. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

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«Нужно было заниматься фортификационными работами, чтобы не было снова как под Артёмовском, когда город не был готов к обороне. Что мешало провести такие работы на купянском направлении? Нарыть блиндажей и наставить зубов дракона до самого Харькова? Что мешало? Ничего не мешало», — сказал Кривонос.

Генерал также отметил, что Россия, в условиях санкций, нарастила работу своего военно-промышленного комплекса, а украинское руководство не может наладить обеспечение вооружения даже при поддержке западных союзников. По мнению Кривоноса, Киев привык существовать за счёт «зарубежных дотаций», а снижение темпов военной помощи, а то и полное прекращение, является вопросом времени.

Как передавало ИА Регнум, ранее генерал Кривонос заявил, чтоВооружённые силы России успешно выявляют уязвимые места украинской армии, не позволяя ей достичь своих целей. По его мнению, тактика российских войск заключается в том, что они не позволяют ВСУ сконцентрировать ресурсы на одном участке и вынуждают их постоянно перебрасывать силы на разные направления. Он добавил, что это не даёт ВСУ сосредоточиться на попытке прорвать оборону российских войск.

Ранее в США признали, что конфликт на Украине складывается в пользу России. По мнению бывшего директора по России в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Фионы Хилл, конфликт становится внутренней проблемой для многих государств, а президент России Владимир Путин убеждён, что разногласия по украинскому вопросу на Западе станут ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что всё более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговорного процесса на условиях России.