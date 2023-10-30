Москва, 30 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Более 30 московских производителей косметической продукции стали участниками международной отраслевой выставки InterCHARM. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы InternCHARM

InterCHARM — международная выставка парфюмерно-косметической сферы. В этом году она проходит в 30-й раз. Ежегодно в экспозиции принимает участие более тысячи компаний — в их числе производители, поставщики продуктов и решений для отрасли.

«В городе работают свыше 30 предприятий, занятых производством парфюмерии, средств для макияжа и ухода за кожей», — пояснил Овчинский. Компании активно развиваются — расширяют ассортимент, увеличивают объемы производства и предлагают современную продукцию, ориентируясь на запрос аудитории, добавил он. По словам Овчинского, с января по август 2023 года столичные косметические фабрики и заводы поставили заказчикам продукцию на 47 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. «Участие в подобных выставках позволяет поделиться достижениями отрасли, найти рынки сбыта и установить новые контакты с партнёрами», — подчеркнул он.

«Выставка служит прекрасным инструментом серьезно нарастить продажи московских производителей», — заявила председатель оргкомитета InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации и автор профессионального канала BeautyAD Анна Дычева-Смирнова. По ее словам, за четыре дня выставки было заключено большое количество контрактов с дистрибьюторами, оптовиками и розничными операторами со всей страны. «Среди посетителей представители 70 регионов РФ, — отметила Дычева-Смирнова. — И это означает, что косметическая продукция московских предприятий скоро появится в магазинах от Мурманска до Махачкалы, от Бахчисарая до Владивостока».

В международной экспозиции столичный регион представляли более 30 косметических предприятий. Среди них как работающие много лет, так и совсем молодые компании. Например, один из крупнейших производителей косметических средств для аппаратной косметологии и домашнего ухода «Гельтек» работает на рынке свыше 30 лет. Ежегодно на предприятии выпускают до четырех миллионов единиц кремов, гелей, сыворотки, пилинга, концентратов, масок, а также профессиональной косметики и медицинских контактных средств для ультразвуковой и функциональной диагностики.

Косметические средства представляла столичная компания «Красса-Косметикс», которая работает с 2021 года. Производственные мощности позволяют выпускать в месяц до 500 тонн солнцезащитных средств, косметики для ухода за кожей лица, тела и волос. Продукция предприятия пользуется популярностью и поставляется во все регионы России и за рубеж.

Кроме того, в числе «молодых» представителей — производитель парфюмерной продукции Tonka Perfumes Moscow, который появился на рынке в 2017 году. Здесь выпускают ароматизированные свечи, аромадиффузоры, а также шампуни, мыло и кремы для рук, гели для душа, лосьоны для тела и другую продукцию. В производстве используют натуральные ингредиенты — ароматические масла, соевый воск, палочки из натурального ротанга. Продукция бренда представлена в 38 городах России и странах СНГ.

Также на мероприятии свою косметическую продукцию представило одно из старейших предприятий столицы — фабрика «Свобода». Сегодня в ассортименте компании более 300 наименований разнообразных по свойствам и назначению изделий. На территории завода расположен собственный Научный центр, где разрабатывают и внедряют в производство современные косметические изделия.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.