Москва, 29 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Годовой план по вводу жилья в Москве досрочно выполнен, сообщил 29 октября мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С начала 2023-го на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья. Показатели по недвижимости были превышены уже к сентябрю, теперь же они выше плановых и по жилым домам», — информировал он.

Собянин также добавил, что за последние пять лет объëм жилого строительства в Москве вырос в два раза, что, по его мнению, доказывает, что сфера строительства столицы остаётся стабильной и динамично развивается, несмотря на введëнные в отношении России международные ограничения.

Как передавало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин на совете по национальным проектам заявил, что ожидает нового рекорда по вводу жилья в 2023 году. По его словам, 3,7 млн российских семей благодаря этому улучшат свои жилищные условия. Он отметил, что в строительной отрасли остаются вопросы, которые необходимо обсуждать и решать, но важно при этом не сбавлять набранный темп.

В июле Банк России выпустил доклад, в котором говорится о возможном обновлении исторического максимума на рынке ипотеки по итогам 2023 года. Прогнозируется, что объём кредитов на приобретение жилья превысит рекордный показатель 2021 года, достигший 5,7 млрд.