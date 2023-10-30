Москва, 30 октября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Московский бренд KAAMBEZ_ONE, который производит зимние комбинезоны и костюмы, с января по сентябрь текущего года выпустил около 11,5 тысячи единиц изделий. Это на 70% больше показателей аналогичного периода 2022 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Комбинезоны KAAMBEZ_ONE

«Свыше 250 предприятий в Москве производят одежду, обувь и аксессуары. После ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка столичные компании получили дополнительные возможности для развития», — сообщил Овчинский. Он добавил, что столичные предприятия сегодня уверенно отвечают запросам покупателей, обеспечивая потребность населения в качественных товарах лёгкой промышленности. «Так, бренд одежды KAAMBEZ_ONE на 70% нарастил объем производства, выпустив около 11,5 тысячи единиц изделий за девять месяцев 2023 года. В планах — до конца года изготовить свыше 17 тысяч», — заявил Овчинский.

Такому росту поспособствовали повышенный спрос со стороны покупателей, а также расширение товарной линейки бренда. Так, производитель представил новую коллекцию осень-зима 2023/24. В неё вошли комбинезоны, куртки, брюки и аксессуары.

Все вещи изготавливают из современных материалов. Например, при производстве используют мембранную ткань и софтшелл, которые позволяют лишней влаге испаряться с поверхности тела, надежно защищая от ветра и холода. При этом они обеспечивают высокую износостойкость изделия.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.