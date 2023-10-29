Черкесск, 29 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов призвал жителей региона не поддаваться на провокации в связи с событиями, происходящими на Ближнем Востоке. Об этом он написал 29 октября в своём Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

Темрезов отметил, что полностью разделяет мнение жителей республики, осуждающих гибель ни в чём не повинных людей в секторе Газа. При этом он обратил внимание, что в последние дни находятся те, кто готов использовать чувства людей в своих интересах с целью дестабилизации ситуации в России и на Северном Кавказе, в частности.

Глава республики предупредил, что деструктивно настроенные силы распространяют вбросы и фейковую информацию и манипулируют общественным мнением. Тем самым они пытаются раскачать ситуацию, спровоцировать межнациональные конфликты и расколоть общество.

«Прошу жителей Карачаево-Черкесии доверять только проверенной информации и не поддаваться на провокации», — написал он.

Темрезов подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин чётко обозначил позицию страны по урегулированию ближневосточного конфликта путём создания независимого палестинского государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно о том, что несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в городе Хасавюрте в Дагестане, потребовав выгнать из неё израильтян. По информации СМИ, вечером 28 октября среди местных жителей прошёл слух о том, что якобы в одну из гостиниц заселились несколько израильтян, которые сбежали от войны к родственникам в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, пресекать любые попытки расколоть российское общество.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с религиозными лидерами назвал происходящее на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой. Он также подчеркнул, что Россия с тревогой и болью следит за ситуацией на Святой земле. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи. За преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди, указал российский лидер.