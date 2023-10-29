США, 29 октября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Учёные из американского Медицинского колледжа Бэйлора в штате Техас выяснили, что регулярные физические упражнения помогают наладить эректильную функцию. Результаты исследования были опубликованы в The Journal of Sexual Medicine.

Moritz Wolf/Global Look Press

Такой вывод был сделан учёными колледжа на основе 11 рандомизированных контролируемых исследований. В результате анализа специалисты пришли к выводу, что регулярные аэробные упражнения могут улучшить мужское здоровье, а сам способ можно считать эффективной немедикаментозной терапией с низким риском для пациентов, которые страдают эректильной дисфункцией. В исследовании уточняется, что выполнение физических упражнений по 30–60 минут несколько раз в неделю почти так же эффективно, как приём препаратов от эректильной дисфункции, таких как «Виагра».

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные в США выяснили, что регулярное употребление клубники может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Тогда специалисты американского университета Цинциннати, штат Огайо, исследовали влияние 12-недельного приёма клубники и «клубничных добавок» на когнитивные показатели и настроение мужчин и женщин среднего возраста. В результате исследования были представлены доказательства того, что ежедневный приём ягоды уменьшает депрессивные симптомы и предотвращает ухудшение памяти, что снижает риск возникновения деменции формы Альцгеймера.