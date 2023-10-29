Москва, 29 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. России нет смысла начинать полноценный конфликт с Соединёнными Штатами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва и Вашингтон рано или поздно договорятся, а «старушки Европы» скоро не будет.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть.

Политик отметил, что в последние дни принимаются решения, показывающие не только необратимое ментальное расстройство принимающих их людей, но и утрату ими остатков совести. По словам Медведева, это решения разного уровня, однако все они указывают на болезненное состояние общества.