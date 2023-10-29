Москва, 29 октября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты Америки рано или поздно договорятся, а «старушки» Европы скоро не будет, написал 29 октября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум

«Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой», — отметил он.

Медведев считает при этом, что «милой маленькой старушки» Европы скоро не будет, поскольку её огранил в правах западный партнёр.

«Её безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников. А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в её же собственном доме», — подытожил зампред Совбеза России.

По его словам, Евросоюз больше не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже в самой Европе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Медведев уже отмечал, что мир, который ведут за собой Соединённые Штаты Америки, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть.

Также он высмеял желание президента США Джо Байдена «подавить» Россию. Он выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за деменции американского лидера.

Президент США в интервью телеканалу CBS 15 октября заявил, что в случае переизбрания на второй срок собирается «подавить» Россию и разрешить ближневосточный конфликт. Он добавил, что Европа может объединиться для этой цели. При этом американский президент выразил желание сдержать российского лидера, чтобы тот, по его мнению, не смог причинить тех неприятностей, которые причинял.