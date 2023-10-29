«Война с фейками» разоблачила фейк о «нападении на беженцев» в Нальчике
Москва, 29 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Публикации о нападении на израильских беженцев в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, появившиеся в Сети, не соответствуют действительности, сообщает 29 октября Telegram-канал «Война с фейками».
На кадрах, которые разошлись по некоторым каналам, видны группы дерущихся мужчин. Некоторые участники столкновений лежат на земле, других бьют ногами сразу несколько человек.
«Распространяемое видео было снято в Зеленодольске (Республика Татарстан). На кадрах запечатлена драка между сотрудниками склада «Озон», — говорится в сообщении канала.
Авторы сообщения отметили, что каналы, которые финансируются украинскими спецслужбами, активно раскачивают межнациональную повестку для дестабилизации ситуации в России. При этом политический курс Москвы направлен на поддержание межнационального мира в стране, где проживают представители множества наций.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов и пресекать любые попытки расколоть российское общество. С таким заявлением он выступил после инцидента в Хасавюрте.
По информации СМИ, вечером 28 октября в Дагестане распространился слух о якобы заселении в одну из гостиниц нескольких израильтян, бежавших от войны к своим дагестанским родственникам. Несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте и потребовали выгнать израильтян. Двоих участников акции пустили в гостиницу, чтобы они удостоверились в отсутствии беженцев, после чего толпа разошлась.
Президент Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных объединений России подчеркнул, что главная задача в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке — остановить кровопролитие и насилие. Он предупредил, что некоторые силы пытаются усилить конфликт и втянуть в него другие страны.