Москва, 29 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Публикации о нападении на израильских беженцев в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, появившиеся в Сети, не соответствуют действительности, сообщает 29 октября Telegram-канал «Война с фейками».

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах, которые разошлись по некоторым каналам, видны группы дерущихся мужчин. Некоторые участники столкновений лежат на земле, других бьют ногами сразу несколько человек.

«Распространяемое видео было снято в Зеленодольске (Республика Татарстан). На кадрах запечатлена драка между сотрудниками склада «Озон», — говорится в сообщении канала.

Авторы сообщения отметили, что каналы, которые финансируются украинскими спецслужбами, активно раскачивают межнациональную повестку для дестабилизации ситуации в России. При этом политический курс Москвы направлен на поддержание межнационального мира в стране, где проживают представители множества наций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона на фоне обострения палестино-израильского конфликта не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов и пресекать любые попытки расколоть российское общество. С таким заявлением он выступил после инцидента в Хасавюрте.

По информации СМИ, вечером 28 октября в Дагестане распространился слух о якобы заселении в одну из гостиниц нескольких израильтян, бежавших от войны к своим дагестанским родственникам. Несколько сотен человек собрались около гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте и потребовали выгнать израильтян. Двоих участников акции пустили в гостиницу, чтобы они удостоверились в отсутствии беженцев, после чего толпа разошлась.

Президент Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных объединений России подчеркнул, что главная задача в условиях эскалации конфликта на Ближнем Востоке — остановить кровопролитие и насилие. Он предупредил, что некоторые силы пытаются усилить конфликт и втянуть в него другие страны.