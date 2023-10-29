Абуджа, 29 октября, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, заявил 29 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch.

Olaf Kosinsky

«Нигерия является самой густонаселённой страной Африки и крупнейшей экономикой, а также ключевым партнером для нас в Африке в политическом и экономическом плане. Это мой первый визит в Нигерию, и я очень хочу открыть для себя эту страну, а также укрепить и углубить наше партнерство в вопросах экономического сотрудничества, инвестиций, глобальных проблем, миграции и безопасности», — сказал он.

Шольц отметил, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке, и немецкие компании заинтересованы в поставках газа из этой страны, надеясь на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями. Канцлер при этом добавил, что конкретные объёмы и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями.

Также он уточнил, что Германии удалось за несколько месяцев 2022 года обрести независимость от российского газа за счёт сокращения объемов используемого газа и диверсификации поставок, в частности за счёт перехода на сжиженный природный газ и расширения возобновляемых источников энергии.

Ранее ИА Регнум приводило слова немецкого депутата Штеффена Котре о том, что Германия значительно переплачивает за газ. Поставки энергоносителя стране обходятся дороже, чем российский топливо. Он добавил, что при этом сжиженный газ из США, добытый методом фрекинга, не соответствует немецким экологическим стандартам.

Как прогнозирует институт германской экономики (IW), ВВП ФРГ по итогам 2023 года снизится на 0,5% из-за роста цен на энергоносители и высоких процентных ставок. Эксперты предполагают, что в III и IV кварталах текущего года в Германии будет наблюдаться спад экономического производства. ФРГ в большей степени, чем другие страны, ощущает влияние ценовых шоков и рисков поставок из-за конфликта на Украине и напряжённости в отношениях с Китаем.

Жители Германии должны готовиться к трудным временам на фоне стагнации немецкой экономики, заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм. Она напомнила, что Германия ранее отказалась от атомной энергетики, а теперь столкнулась с сокращением поставок российского газа. Специалист предполагает, что эти обстоятельства «в среднесрочной перспективе» оставят цены на энергоносители высокими.