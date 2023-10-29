ВСУ безуспешно пытаются подойти к позициям РФ под Херсоном с помощью дронов
ВСУ безуспешно пытались подойти к позициям ВС РФ под Херсоном с помощью дронов
Москва, 29 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям российских сил, но такие попытки не приносят результата. Об этом сообщил командир штурмового отряда Декстер.
«Как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается», — цитирует его ТАСС.
По его словам, украинские военные сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.
«Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение с Россией до Нового года. Он объяснил это тем, что конфликт в Израиле отвлёк внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи. Соскин задался вопросом, кто ответит за такой итог конфликта, и предположил, что Зеленский уже приготовился к бегству из страны.
Усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине «помогут Владимиру Путину победить», отмечали ранее обозреватели британской газеты The Times. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.