Москва, 29 октября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям российских сил, но такие попытки не приносят результата. Об этом сообщил командир штурмового отряда Декстер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к нашим позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские военные сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.

«Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение с Россией до Нового года. Он объяснил это тем, что конфликт в Израиле отвлёк внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи. Соскин задался вопросом, кто ответит за такой итог конфликта, и предположил, что Зеленский уже приготовился к бегству из страны.

Усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине «помогут Владимиру Путину победить», отмечали ранее обозреватели британской газеты The Times. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.