Тбилиси, 29 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Политическая сила, желающая возвращения осуждённого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к власти, имеет большое влияние на Украине. Об этом заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе, сообщает 29 октября Sputnik Грузия.

Mstyslav Chernov

Он отметил, что представители Киева, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, не раз призывали Грузию подключиться к конфликту с Россией. По словам грузинского парламентария, с процессами вокруг Саакашвили и их интересантами «всё понятно».

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну», — сказал Сарджвеладзе.

Он добавил, что в жертву поддержке Саакашвили были принесены хорошие отношениями между двумя странами, в этом заключается проблема.

Как сообщало ИА Регнум, Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах, а позже, в период президентства Петра Порошенко, некоторое время руководил администрацией Одесской области Украины. В 2016 году Саакашвили включился в протест против Порошенко, был лишён украинского гражданства и депортирован. На Украину политик вернулся в 2019 году, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский вернул ему гражданство. В октябре 2021 года Саакашвили задержали при попытке незаконно въехать в Грузию и отправили в тюрьму. Ещё в 2018 году он был заочно осуждён на родине.

В июле Зеленский потребовал, чтобы Грузия передала Саакашвили украинской стороне для лечения. В грузинском МИД тогда заявили о крайней форме обострения отношений двух стран.