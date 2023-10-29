Москва, 29 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Итальянская актриса Орнелла Мути приедет в Москву и сыграет в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». Об этом 29 октября сообщает КР.RU.

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Премьера состоится 27 ноября на сцене Московского дворца молодёжи и 28 ноября на сцене Театра на Таганке. Актриса будет играть спектакль на итальянском языке, предусмотрены субтитры на русском.

По информации издания, 68-летняя Мути прилетит из Италии в Россию за несколько дней до премьеры, у неё будут репетиции. Актриса поселится в люксе отеля «Лотте Плаза», который стоит 288 тысяч рублей в сутки.

Мути будет передвигаться по Москве с водителем на автомобиле Mercedes представительского класса. В бытовом райдере у неё заявлены фрукты, вода без газа, чай, сырная нарезка.

Отмечается, что Мути учит русский язык с помощью онлайн-приложения, при этом сама пока не говорит на русском, но кое-что понимает, а общается с помощью переводчика.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России. Она сказала, что ей было бы приятно получить гражданство, потому что это часть её культуры, связанной с матерью. Актриса рассказала, что учит русский язык сама, но нужна практика.