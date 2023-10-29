Москва, 29 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В ближайшие дни у президента России Владимира Путина запланирована встреча с новым составом Общественной палаты, который был сформирован несколько месяцев назад, анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Кроме того, сообщается, что российский лидер на следующей неделе может пообщаться с зарубежными коллегами.

У него также запланирован ряд других мероприятий. В День народного единства (4 ноября) глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В графике президента есть и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты. В список членов ОП по президентской квоте вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, российский шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин, писатель и сценарист Сергей Лукьяненко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, музыкант, скрипач Пётр Лундстрем и другие деятели.

Общественная палата России учреждена в 2005 году и призвана осуществлять контакты общественности, некоммерческих организаций с представителями власти.