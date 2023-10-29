Донецк, 29 октября, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Киев, говоря о нежелании продлевать договор о транзите российского газа, шантажирует Европу и пытается изо всех сил вернуть внимание к себе. Об этом 29 октября заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

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«Ну, собственного говоря, Украина никогда не гнушалась шантажом, а сейчас это будет именно шантаж по газовой трубе с тем, что Европа не будет получать российский газ именно благодаря вот этому непродлению договора», — приводит слова Гагина «РИА Новости».

Он добавил, что киевские власти всеми силами пытаются вернуть к себе внимание США и Европы, чтобы продолжить денежные транши и военную помощь, за счет которой верхушка Украины живёт уже несколько лет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. По его словам, Киев не разрывает контракт сейчас, поскольку не может лишить сегодня некоторые страны ЕС возможности получать газ и готовиться к зиме.

Заключённый в 2019 году транзитный контракт между Россией и Украиной действует до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Венгрию, Словакию и Австрию.

В августе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. По его словам, следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.