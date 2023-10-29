Вашингтон, 29 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли, ещё 18 госпитализировали в результате стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает новостной портал 6abc Philadelphia, ссылаясь на источник в полиции.

Global Look Press: ZUMA Press: Andres Leiva

По его данным, стрельбе в районе Йбор Сити в городе Тампа предшествовала драка между двумя группами людей.

«По меньшей мере два человека погибли, еще 18 получили ранения в результате стрельбы во Флориде рано утром в воскресенье», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что когда началась стрельба, сотни людей были рядом с местом происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в августе стало известно о том, что четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в магазине Dollar General в Джэксонвилле в американском штате Флорида. Отмечается, что нападавший был вооружён винтовкой AR-15 и пистолетом Glock, кроме того, он был одет в тактический жилет. Жертвами злоумышленника стали двое мужчин и женщина, все они были чернокожими. Сам нападавший убит, о других пострадавших не сообщается.

Отмечается, что перед тем, как отправиться в Джэксонвилль и открыть стрельбу, злоумышленник связался с родителями и попросил их проверить электронную почту. Родители нашли манифест, декларирующий «спорную идеологию ненависти», и немедленно сообщили об этом в полицию. В кампусе, где проживал стрелок, нашли три экземпляра манифеста.

Также сообщалось, что 26 августа выстрелы раздались с трибуны на школьном матче по американскому футболу в США. В результате инцидента в штате Оклахома ранения получили по меньшей мере четыре человека.