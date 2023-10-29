Москва, 29 октября, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сравнил фотографии митингов за Палестину и Украину.

«Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», — написал он, прикрепив к посту две фотографии.

На одном фото запечатлён многотысячный митинг в поддержку Палестины, а на другом — небольшая группа людей, в основном — женщин, с флагами Украины.

Как передавало ИА Регнум, акции в поддержку Палестины проходят во многих городах Европы и Ближнего Востока. В частности, 28 октября один из таких митингов прошёл в Лондоне. Британские СМИ оценили число его участников в 100 тысяч человек.

Около полутора миллионов человек, по данным властей Турции, приняли участие в митинге солидарности с Палестиной, который прошёл 28 октября в аэропорту Стамбула. Накануне, 27 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан присоединиться к этой акции.

В столице Украины Киеве 27 октября прошёл митинг, участники которого потребовали провести демобилизацию находящихся на фронте с февраля 2022 года военных ВСУ. Другие украинские издания отмечают, что подобные акции прошли в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве и других украинских регионах.