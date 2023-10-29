Нальчик, 29 октября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. На территории стройки еврейского культурного центра в Нальчике 29 октября подожгли покрышки. Пострадавших в результате инцидента нет.

Иван Шилов ИА Регнум

«Неизвестные подожгли несколько автомобильных покрышек и нанесли на одной из стен надпись экстремистского характера. Огонь быстро потушили»,— сообщил источник «РИА Новости».

По факту произошедшего полиция начала проверку.

Как сообщало ИА Регнум 18 октября, посольства Израиля и США в Аргентине эвакуировали после сообщений о бомбах. Как только дипломаты получили электронное письмо об угрозе взрыва, они сразу обратились в полицию. Протестные акции активизировались после ракетного удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа 17 октября. После этого митингующие вышли во многих странах Ближнего Востока к дипмиссиям Израиля и США, в Турции пытались поджечь консульство Израиля в Стамбуле.