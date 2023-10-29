Санкт-Петербург, 29 октября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге приезжий из Таджикистана пожаловался в полицию на подростков, которые якобы стреляли в него в метро, пишет «Фонтанка».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что инцидент произошёл 29 октября на станции метро «Удельная». В полицию обратился 21-летний уроженец Таджикистана, который приехал в город на заработки.

Он сообщил правоохранителям, что в метро трое подростков стреляли в него из газового пистолета.

Полицейские задержали трёх несовершеннолетних: братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего друга. Все юноши учатся в частной школе. У них было изъят охотничий спусковой механизм, родителям подростков выписали протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября полиция задержала двух мигрантов, напавших на девушек в Калининском районе Санкт-Петербурга. Уроженцам Таджикистана не понравилось, что у девушек на лице был пирсинг и покрашены в необычный цвет волосы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Нападавшими на девушек с ножом оказались Мухаммад Бобозода и Джоми Кимсанов.