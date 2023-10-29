Москва, 29 октября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Существует 20 способов сбросить вес без физических упражнений, которые включают ходьбу, потребление цельнозерновой пищи и продуктов, богатых клетчаткой. Об этом сообщает интернет-журнал Nutrisense, ссылаясь на научные исследования.

Отмечается, что необходимо начать питание с белка, это поможет снизить аппетит и уменьшит уровень сахара в крови. Также нужно следить за размерами порций, завести дневник питания, пить достаточное количество воды, употреблять в пищу больше некрахмалистых овощей, уменьшить употребление кофеина и сахара.

В материале говорится о том, что нужно отказаться от газированных напитков, поскольку такие напитки не обладают питательной ценностью и могут быть высококалорийными. Важно высыпаться, поскольку хроническое недосыпание может привести со временем к тому, что другие тактики похудения могут стать менее эффективными, также необходимо заменить некоторые продукты на более здоровые альтернативы.

Эксперты также рекомендуют не отвлекаться во время еды, поскольку рассеянное питание может привести к перееданию, также нужно меньше заказывать еду и больше готовить дома, регулярно проверять свой вес. Также важно следить за причинами принятия пищи, если они обусловлены эмоциями, то лучше найти другой способ снятия стресса.

В материале отмечается, что можно также использовать более высокий письменный стол, за которым можно не сидеть, а стоять. Это не повлияет на качество работы, но поможет потратить больше калорий, говорится в статье.