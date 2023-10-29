Лондон, 29 октября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. После провала украинского контрнаступления между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия, говорится в публикации британской газеты The Sunday Times.

Согласно источникам газеты, разногласия возникли по вопросу целесообразности продолжения контрнаступления. По мнению главы киевского режима, продолжение наступательных операций необходимо для получения западной поддержки, так как на Западе посчитают, что Киев неспособен достичь своих целей. Залужный же убеждён, что Украина должна сконцентрироваться на удержании текущих позиций на линии фронта, а также готовиться к боевым действиям в следующем году.

В публикации также отмечается, что после провала контрнаступления украинской армии, на Западе могут задуматься о снижении объёмов поддержки, предоставляемой Украине, так как конфликт перерос в «войну на истощение», в которой никто на Западе не заинтересован.

О конфликте Валерия Залужного с политическим руководством Украины сообщалось и ранее. Так, по заявлению бывшего советника главы минобороны США полковника в отставке Дугласа Макгрегора, Залужному приказали молчать после жалоб на проблемы в ВСУ. По словам эксперта, в украинской армии наблюдается правовой беспредел: старшие командиры забирают себе зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим, каждый старается что-либо украсть при любой возможности. Позиция главкома ВСУ уже не важна, так как украинскими войсками в значительной степени управляют иностранные специалисты, которые приказывают отправлять военных ВСУ на убой на укрепленные российские позиции, отметил Макгрегор.

Как передавало ИА Регнум, ранее в США признали, что конфликт на Украине складывается в пользу России. По мнению бывшего директора по России в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Фионы Хилл, конфликт становится внутренней проблемой для многих государств, а президент России Владимир Путин убеждён, что разногласия по украинскому вопросу на Западе станут ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что всё более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговорного процесса на условиях России.