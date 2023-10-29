Белград, 29 октября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Отказ властей Сербии поддерживать антироссийские санкции усилил репутацию страны на международной арене как свободного и независимого государства. Об этом заявил 29 октября президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что Сербия остаётся единственной в Европе страной, которая уже практически два года не вводит санкции против России, хотя это сначала казалось невозможным.

«Меня критиковали в прошлой кампании за то, что был недостаточно решителен и ясен, я лишь трудился защитить страну и проводить ответственную и серьёзную политику», — заявил сербский лидер в эфире TV Prva.

Вучич подчеркнул, что обязательно доведёт до общественности итоги самостоятельной политики страны по вопросу санкций, когда будет, о чём говорить.

«Но Сербия тем самым усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — заявил сербский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Вучич заявил, что Сербия никогда не откажется от независимой политики и позитивного взаимодействия со странами, с которыми имеет дружеские связи. Президент отметил, что Сербия будет самостоятельно принимать внешнеполитические решения, даже если останется единственной такой страной. Позднее Вучич высказал мнение, что давление на Сербию может из-за этого обостриться, а руководство страны могут попытаться изолировать на международной арене. Российская сторона в свою очередь неоднократно заявляла, что Запад не может признать провал антироссийских санкций, хотя в западных странах звучали мнения об их бесперспективности. Президент России Владимир Путин говорил, что политика сдерживания — долгосрочная стратегия Запада, а санкции ударили по всей мировой экономике.