Санкт-Петербург, 29 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Петербурге были задержаны лже-силовики, которые днём ранее разыграли арест гостей на коуч-встрече. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Elena Mayorova/Global Look Press

В публикации сказано, что организаторы мероприятия заказали «маски-шоу», чтобы разыграть участников встречи. Сообщение о «задержании» участников мероприятия поступило от очевидцев у дома 126 по Невскому проспекту.

«Ряженые в форме «силовиков», вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей. Все участники действа были доставлены в отдел полиции для разбирательства. В отношении 17 доставленных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Кроме того по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Бутафорская униформа и снаряжение изъяты», — уточнили полицейские.

Как передавало ИА Регнум, ранее жительница Костромы перевела 4 миллиона рублей лже-полицейским. Тогда жуликами использовалась стандартная схема — они сказали женщине, что её банковским счетом пытаются воспользоваться неизвестные. Для того чтобы обезопасить средства, даму попросили перевести деньги на «безопасный счет». Для убедительности аферистка прислала костромичке в мессенджере фотографию служебного удостоверения. Обман женщина заподозрила только тогда, когда злоумышленники попытались завладеть средствами, находившимися на «детских счетах».