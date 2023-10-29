Москва, 29 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 29 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Центр», армейская авиация, артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Помимо этого, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Торское ДНР и Серебрянского лесничества, уточнил представитель Минобороны России.

Он также добавил, что суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 70-ти военнослужащих, также были поражены две боевые бронированные машины и два пикапа.

Как передавало ИА Регнум, российские войска ликвидировали около 15 расчётов украинской артиллерии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, также был уничтожен танк противника.

В Минобороны России 27 октября сообщили, что ВСУ потеряли за неделю боевых действий на краснолиманском участке фронта более тысячи военных, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия. Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 45 атак штурмовых отрядов ВСУ.

В Минобороны 22 октября рассказали, что бойцы ВС РФ на краснолиманском направлении разбили более 30 расчётов полевой артиллерии киевских боевиков, уничтожив пять бронемашин и более 125 военнослужащих.