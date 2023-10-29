Вашингтон, 29 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты разработали для Украины гибридные системы ПВО FrankenSAM, объединяющие американские и советские компоненты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что в указанных системах ПВО используются западные ракеты класса «земля — воздух» и переоборудованные пусковые установки и радары советской эпохи, которые уже имеются у Киева.

Так, один вариант системы объединил советские установки «Бук» и американские управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Второй объединил советские радары и американские управляемые ракеты Sidewinder.

Также сообщается, что эти гибридные системы в течение последних нескольких месяцев испытывали на базах в США, их намерены доставить на Украину до конца осени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что одобренные ранее Конгрессом средства на военную помощь для Украины почти закончились.

Салливан пообещал, что Белый дом будет тесно работать с Конгрессом, чтобы найти возможность направить дополнительные средства на помощь Украине. Он также не исключил поставок таких видов вооружений, какие США ещё не передавали Киеву.