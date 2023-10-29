Москва, 29 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили за сутки две атаки ВСУ на купянском направлении, потери противника составили до 165 военных. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 165 военнослужащих и два пикапа», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 14-й и 43-й бригад ВСУ около населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Надия (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Конашенков сообщил, что на купянском направлении подразделения Западной группировки войск за минувшую неделю отразили 47 контратак ВСУ и заняли более выгодные рубежи и позиции. Он отметил, что авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 25-й, 14-й, 32-й и 41-й и 68-й бригад ВСУ. Были уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами. Общие потери противника за неделю составили свыше 705 военнослужащих.