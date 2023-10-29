Ноттингем, Великобритания, 29 октября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Американский хоккеист «Ноттингем Пантерз» Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет после пореза шеи коньком в матче Британской элитной хоккейной лиги (EIHL). Об этом 29 октября сообщил официальный аккаунт хоккейного клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

(сс) Matthew Fournier

«Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером. Он был не только выдающимся хоккеистом, но и отличным товарищем по команде и невероятным человеком, у которого впереди была целая жизнь. Нам будет очень не хватать его. Покойся с миром, Адам», — говорится в публикации.

Инцидент произошел во время матча «Ноттингем Пантерз» с «Шеффилд Стилерс». Джонсон столкнулся с игроком соперника и упал на лёд. После этого он попытался вернуться на скамейку запасных, истекая кровью. Встреча между командами была остановлена, а игрока доставили в больницу, где он позднее скончался.

Джонсон перешёл в британский клуб в это межсезонье. В Северной Америке хоккеист провёл несколько сезонов. На счету Джонсона 13 матчей в составе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года 45-летний хоккеист умер после участия в матче между командами «Арсенал III» и Jersey 53 в Москве. Он был госпитализирован после того, как потерял сознание во время игры. Мужчину пытались доставить в больницу, но он скончался в машине скорой помощи по пути.

Также в декабре 2022 года стало известно, что российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), умер в возрасте 18 лет.