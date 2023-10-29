Москва, 29 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Два украинских пункта управления беспилотниками уничтожили российские военные за минувшие сутки на донецком участке фронта. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, в минувшие сутки бои шли у Андреевки, Яковлевки, Артёмовского, Клещеевки и Курдюмовки в ДНР. Военнослужащие Южной группировки войск нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника на этом направлении составили до 110 бойцов, также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и два пикапа. Артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30 поражены в ходе контрбатарейной борьбы, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры с уничтожением подразделений ВСУ в районе посёлка Спорного в ДНР. На кадрах видно, как российские военные целятся и бьют по позициям противника в поле и среди деревьев.