Москва, 29 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук профессор, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев рассказал, что причинами инсульта в молодом возрасте могут быть низкая физическая активность и неправильное питание. Об этом сообщает RT.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По словам врача, самой главной бедой молодого поколения является отсутствие физической активности.

«А любовь к рафинированной пище и фастфуду ведёт к несбалансированности питания, что нарушает липидный обмен. Подобное может привести к раннему образованию атеросклеротическиподобных изменений в сосудах», — приводит агентство слова кардиолога, который также напомнил, что существует возможность генетической предрасположенности к инсульту.

Конев добавил, что в некоторых людей имеются риски повышенной свёртываемость крови, у некоторых — имеется склонность к изменению мышечного тонуса, особенно тонуса гладких мышц сосудов.

«Все эти изменения при отсутствии физической активности проявляются в более ранние сроки», — рассказал он.

Врач напомнил о том, что очень важно контролировать артериальное давление.

«Болит голова, и молодой человек выпивает анальгетик, не задумываясь, что это может быть связано с повышением артериального давления. А артериальное давление — предшественник развития инсульта. Львиная доля людей, у которых развивается инсульт, страдают повышением давления. Особенно опасно, когда это повышенное давление не постоянная норма, а транзиторные «размахи» — ночные, дневные и т.д.» — уточнил кардиолог, отметив, что для профилактики инсульта в молодом возрасте необходимо рационально питаться, быть физически активным, а также соблюдать режим сна, регулярно проходить медобследование.

Врач подчеркнул, что необходим нормальный сон в ночное время суток.

«Есть такой регулятор у нас мощный — мелатонин. Он вырабатывается в организме только во время сна в тёмное время суток. Если его недостаточно, то регуляция артериального давления очень сильно страдает», — отметил он.

Конев указал на то, что совсем не долго измерить давление и посмотреть ЭКГ в молодом возрасте.

«Бывает достаточно сдать кровь на анализ. Этот позволит осуществить более раннюю профилактику и снизить риск развития этих самых инсультов», — подчеркнул врач.

Как передавало ИА Регнум, глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что инсульт стремительно молодеет, в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить при помощи профилактики и медицинского контроля. Скворцова напомнила, что острый ишемический инсульт является одной из наиболее частых причин инвалидности и смерти во всём мире.

Глава Федерального медико-биологического агентства добавила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить при помощи профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем.

Кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что слишком густая кровь у человека может грозить инфарктом, инсультом и тромбозом, при этом наибольшую угрозу для здоровья представляет обезвоживание организма.

Врач ответил на вопрос о том, чего не нужно есть при густой крови. По его словам, самое опасное — это обезвоживание организма. Когда у человека нет показаний к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды, пояснил он, добавив, что при густой крови важно сбалансированное питание.