Иркутск, 29 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Иркутской области задержали сотрудника полиции, который передавал закрытые данные о рейдах и проверках в отношении нелегальных мигрантов, сообщил 29 октября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Участковый Максим З. представлял закрытые данные гражданину КНР о рейдах и проверках в отношении нелегалов», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что иностранцу и полицейскому несколько раз удавалось избежать правосудия, но не в этот раз. Они были задержаны с поличным. Участкового уже допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года в ФСБ сообщили, что сотрудники службы совместно с работниками МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России. В рамках возбуждённого уголовного дела были задержаны организатор противоправной деятельности и его пособники — шесть граждан России.

24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по миграционной политике заявил, что российские власти должны надёжно контролировать ситуацию с мигрантами, в том числе выявлять нелегалов и правонарушителей.

В октябре 2023 года группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Авторы инициативы предложили запретить мигрантам работать «в чувствительных социальных сферах», где «неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы».

Предложение вряд ли будет поддержано в Госдуме, потому что неквалифицированных иностранных специалистов в такие чувствительные сферы не берут и сейчас, отметил в беседе с ИА Регнум политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.