Прага, 29 октября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Чехия должна выйти из ООН из-за принятой Генеральной Ассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 29 октября заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети X.

Tomas Tkacik/Global Look Press Министр обороны Чехии Яна Чернохова

По её словам, нападение ХАМАС на Израиль стоит в одном ряду с атаками на США, совершёнными 11 сентября 2001 года террористами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«И только 14 стран, в том числе и наша, ясно и понятно выступили против беспрецедентного теракта, совершённого террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов и которая не уважает основополагающее право на самооборону. Выйдем из неё!» — написала Чернохова.

Как сообщало ИА Регнум, Генассамблея ООН 27 октября в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите Палестины большинством голосов приняла резолюцию по Ближнему Востоку, представленную Иорданией при поддержке других государств, включая Россию.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Австрия, Венгрия, Гватемала, Хорватия, Чехия, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Поддержали принятие документа 120 стран, в том числе Россия. 45 государств воздержались.

Палестинское движение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Также движение призвало ГА ООН и соответствующие структуры принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции, позволяющей обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в сектор Газа.