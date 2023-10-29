Санкт-Петербург, 29 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Тело 21-летней девушки обнаружили на улице возле общежития Горного университета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило 28 октября издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА Регнум

Трагедия произошла утром 28 октября на Наличной улице. Тело студентки нашли под окнами общежития. За некоторое время до этого девушка написала матери, что любит её.

По предварительной информации, месяцем ранее девушка обращалась к психологу и получила рецепт на антидепрессанты. Препараты нашли в её комнате.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре три несовершеннолетние студентки пытались покончить с собой в общежитии сельскохозяйственного техникума в Красноярском крае. Девушек в тяжёлом состоянии доставили в больницу, их жизни спасли врачи.