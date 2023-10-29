Москва, 29 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Тело пропавшего в июле 52-летнего мужчины обнаружили в реке Страдань в Москве. По факту его смерти заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Владимир Баранов/РИА Новости

41-летний москвич начал разыскивать своего старшего брата ещё в начале июля. Мужчина обращался за помощью в полицию и пытался найти его своими силами, но несколько месяцев поиски не давали результатов, а надежды, что мужчину удастся найти живым, оставалось всё меньше. По факту исчезновения 16 октября было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а 26 октября тело пропавшего обнаружили в реке.

«Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу в районе посёлков Краснопахорское и Красное в Троицком административном округе Москвы в реке Страдань был обнаружен труп неизвестного гражданина. Тело направлено в морг для проведения экспертизы», — рассказал собеседник агентства

По предварительным данным, смерть наступила около трёх месяцев назад. По делу продолжается следствие.