Киев, 29 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Служивших в Закарпатье украинских пограничников наказали за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!» и отправили на передовую. Об этом 29 октября рассказал бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского отряда пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы.

Nazar Fury/Global Look Press

«Руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!». Людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространённым», — привёл его слова ТАСС.

Разговоры на русском языке среди пограничников очень не приветствовалось, добавил Сыровой.

Как передавало ИА Регнум 3 октября, говорящая на русском языке жительница Одессы пыталась запретить уличному музыканту исполнять песни по-русски. Очевидцы спросили одесситку, почему в таком случае она сама говорит на этом же языке, на что она ответила, что старается говорить на «мове», но вновь перешла на русский.

Ранее, 1 августа, в Верховной раде зарегистрировали законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах. Планируется, что таким образом можно будет регулировать работу точек торговли, питания и услуг, не поддерживающих национальный музыкальный продукт и публично использующих музыкальный продукт «государства-агрессора».