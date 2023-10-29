Москва, 29 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Футболисты «Спартака» демонстрируют полную несостоятельность под руководством тренера Гильермо Абаскаля. Наставника давно следует сменить, заявил бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев 29 октября изданию «Спорт-Экспресс».

Stupnikov Alexander/Global Look Press Гильермо Абаскаль

По его словам, «Спартак» выглядит как средняя, ни на что не претендующая команда. Неясно, почему руководство клуба до сих пор не приняло меры.

«Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», — это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете!» — подчеркнул Корнеев, комментируя проигрыш «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом».

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября «Спартак» проиграл воронежскому «Факелу» на его поле со счётом 0:2. Такого не было 23 года — с августа 2000-го, когда воронежцы победили красно-белых со счётом 1:0. Сейчас московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. У «Факела» — 11-е место и 15 очков.

На счету «Спартака» под руководством Абаскаля — 60 матчей во всех турнирах, 31 победа, 16 поражений и 13 игр с результатом «ничья».