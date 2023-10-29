Москва, 29 октября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В одном из залов заседаний Московского городского суда скончалась женщина. Медики не успели её спасти. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

АГН Москва/Global Look Press

«23 октября в зал судебного заседания (зал №331) на Богородском валу пришла 89-летняя женщина. В ходе процесса ей стало плохо, был вызван наряд скорой помощи, но женщина скончалась, медики констатировали смерть», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.