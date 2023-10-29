Энгельс, Саратовская область, 29 октября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Семью из города Энгельса, в которой супруги подрались в присутствии четырёхлетнего ребёнка, взяли под контроль сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба управления МВД России по Саратовской области в Telegram-канале.

Кадр из видео

Полицейские выяснили, что в семейном конфликте, попавшем на камеру у подъезда, участвовали 40-летний мужчина и 29-летняя женщина. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

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В отношении родителей четырёхлетней девочки составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ). Продолжается проверка по факту причинения женщине телесных повреждений.

«Семья взята под контроль сотрудников отделения по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Энгельсе на улице Тельмана мужчина избил жену на глазах маленькой дочери. Девочка плакала и просила отца не трогать мать. В полиции сообщили, что начали проверку инцидента.