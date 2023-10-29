Москва, 29 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Центральный аппарат Следственного комитета РФ поставил на контроль результаты расследования уголовных дел в отношении уроженца Таджикистана, устроившего стрельбу из травматического оружия в Москве. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

sledcom.ru

Отмечается, что задержанный применил травматический пистолет на остановке общественного транспорта и в пассажирском автобусе. Кроме того, в процессе задержания он оказал сопротивление сотруднику полиции.

Следователи возбудили в отношении него уголовные дела по двум эпизодам хулиганства, а также в связи с применением насилия в отношении представителя власти.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в Москве уроженец Таджикистана без видимых причин устроил стрельбу из травматического оружия. На остановке общественного транспорта на улице Софьи Ковалевской он выстрелил из травматического оружия в асфальт. Пуля срикошетила в женщину, рядом с которой находился ребёнок. После этого мужчина сел в автобус и также без видимых причин выстрелил в одну из пассажирок. Фигурант был оперативно задержан.