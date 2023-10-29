Осло, 29 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Норвежские поставщики рыбной продукции сталкиваются с давлением со стороны местных властей. Об этом сообщил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в беседе с «РИА Новости».

Artur Widak/Global Look Press

«Представителей бизнес-сообщества Норвегии вынудили покинуть российский рынок, не считаясь с их убытками. Оставшиеся отдельные компании малого и среднего норвежского бизнеса продолжают сталкиваться с растущим прессингом со стороны своих властей <…> С аналогичным давлением сейчас сталкиваются норвежские поставщики рыбных кормов в Россию», — заявил Рамишвили.

Дипломат также отметил, что введение запрета на импорт рыбы и морепродуктов из Норвегии даст возможность российским производителям занять ниши на отечественном рынке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбы с Фарерских островов. В агентстве подчеркнули, что данное ограничение вводится в качестве ответной меры на «заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий». В Росрыболовстве уточнили, что основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом, согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 год объём ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тыс. тонн до 71,5 тыс. тонн).

25 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств до конца 2023 года. Тогда в Минсельхозе заявили, что в России достаточно собственных мощностей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей в рыбной продукции и морепродуктах.