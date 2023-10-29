Вашингтон, 29 октября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Решительная поддержка Израиля главой киевского режима Владимиром Зеленским поставила под угрозу усилия Киева по завоеванию поддержки арабских и мусульманских стран, пишет 29 октября газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Катар, которые порой оказывали решающую поддержку Украине, обвинили Запад в двойных стандартах в Газе, намекая на широкое осуждение гибели мирных жителей на Украине по сравнению с критикой Израиля», — говорится в статье.

Издание отмечает, что напряжённость в отношениях с мусульманскими и арабскими странами — это лишь один из рисков, с которыми сталкивается Киев. Так, Украине грозят проблемы из-за избрания нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительной помощи ВСУ. В статье отмечается, что именно сейчас Украина не может себе позволить потерять поддержку, учитывая усиливающиеся атаки России.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киеву придётся заключить мирное соглашение с Россией до Нового года. Он объяснил это тем, что конфликт в Израиле отвлёк внимание от Украины, а также неспособностью западных стран продолжать оказание помощи. Соскин задался вопросом, кто ответит за такой итог конфликта, и предположил, что Зеленский уже приготовился к бегству из страны.

23 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщал, что главы МИД почти всех стран ЕС в ходе совещания в Люксембурге отметили, что в обществе в их странах устали от конфликта на территории Украины.

Зеленский на встрече с союзниками в Брюсселе пытался сделать вид, что не заинтересован в их внимании, писал журналист Financial Times Кристофер Миллер. Участники совещания очень много времени уделили ближневосточному конфликту, что свидетельствует об их усталости от Украины, считает он. Киевским властям вскоре станет труднее просить западных союзников, в том числе и США, о продолжении финансирования и об оказании военной помощи.

Усталость властей западных стран и снижение их интереса к конфликту на Украине «помогут Владимиру Путину победить», отмечали ранее обозреватели британской газеты The Times. Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, но эти обещания выполнены не были, а в последние месяцы в ЕС всё чаще звучат сообщения о нежелании продолжать оказывать военную помощь Украине, отметили авторы.