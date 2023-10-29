В Израиле назвали число заложников, удерживаемых в секторе Газа
ЦАХАЛ: число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 230
Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 230 человек. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.
«Мы уведомили 230 семей похищенных», — сказал Хагари.
Как сообщало ИА Регнум, согласно данным источников телеканала Al-Arabiya, Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры по освобождению заложников, говорится в статье.
Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.
Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Обейда заявил, что движение требует освобождения всех палестинских заключённых в обмен на удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.