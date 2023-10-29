Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 230 человек. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы уведомили 230 семей похищенных», — сказал Хагари.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным источников телеканала Al-Arabiya, Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры по освобождению заложников, говорится в статье.

Глава политбюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара заявил о готовности немедленно заключить сделку по обмену пленными с Израилем.

Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» Абу Обейда заявил, что движение требует освобождения всех палестинских заключённых в обмен на удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.