Астана, 29 октября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Казахстане число жертв аварии на шахте в Карагандинской области увеличилось до 38, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

hangela

Ранее сообщалось о 36 погибших.

«На шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски восьми шахтёров продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, об аварии на шахте имени Костенко, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», стало известно утром 28 октября.

По предварительной версии, на лаве шахты вспыхнул пожар, затем произошёл мощный взрыв метано-воздушной смеси. Воздействие ударной волны привело к большому количеству жертв. В момент аварии в шахте находились 252 человека.