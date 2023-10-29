Прага, 29 октября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала страну выйти из ООН из-за принятой Генеральной Ассамблей ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она написала она на своей странице в социальной сети.

Manuel Elias/Global Look Press

По словам министра, только 14 государств, в том числе и Чехия, выступили при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН против принятия резолюции, тем самым против беспрецедентного теракта против Израиля, совершённого палестинским движением ХАМАС.

«Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право [стран] на самооборону. Выйдем [из нее]!» — написала глава министерства обороны Чехии.

Как передавало ИА Регнум, в ходе десятой чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран. Среди них США и Израиль. Ещё 45 государств воздержались.

В подготовленном арабскими странами документе говорится, что ГА ООН призывает к немедленному прекращению огня и требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов.

Проектом предусматривается немедленная, длительная и беспрепятственная доставка в сектор Газа необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в Газу для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций. Группа арабских стран настаивает на отмене предписания Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.

Радикальное палестинскоедвижение ХАМАС одобрило решение Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию по палестино-израильскому конфликту.

Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с представителями религиозных конфессий России заявил, что происходящее на Ближнем Востоке является гуманитарной катастрофой. По словам президента, борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.