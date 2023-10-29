Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Дополнительные силы армии Израиля ночью вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, которые уже действуют в анклаве. Об этом заявил 29 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на брифинге.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа», — отметил он, добавив, что дополнительные силы присоединились к тем, которые уже ведут бои там.

Генерал уточнил, что наземные манёвры на севере сектора Газа продолжаются.

«Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами», — добавил Хагари.

Как передавало ИА Регнум, израильские военные за сутки нанесли 450 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять зону наземных операций. В израильской армии также сообщили, что сводные боевые группы ЦАХАЛ наносили удары в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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